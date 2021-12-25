Предоставить жилье одинокой девушке-инвалиду суд обязал чиновников в Екатеринбурге

Предоставить жилье одинокой девушке-инвалиду суд обязал чиновников в Екатеринбурге
Предоставить жилье одинокой девушке-инвалиду суд обязал чиновников в Екатеринбурге
Сегодня, 17:09ПроисшествияФото: 1МI
Свердловский областной суд обязал управление соцполитики по Чкаловскому району Екатеринбурга поставить в очередь на жилье одинокую девушку-инвалида. В итоге екатеринбурженке дали жилье.

Свердловчанка, будучи несовершеннолетней, оказалась в специализированных учреждениях. У девушки нет родителей, и она является инвалидом 2 группы с детства, рассказали, а надзорном ведомстве.

Прокуратура Чкаловского района выяснила, что свердловчанка имеет право на предоставление жилья от государства, однако не стоит в очереди на получение квартиры. Родители девушки оставили ее не только без жилплощади, но и без права ее получить к своему совершеннолетию.

Надзорное ведомство обратилось в суд для защиты прав свердловчанки. В итоге девушка получила благоустроенную квартиру.

Сюжеты:
Екатеринбург
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