Родилась в рубашке: тагильчанка чудом осталось жива в ДТП под Невьянском

Врачи сказали, что она родилась в рубашке, а сотрудники ГИБДД поздравили с новым «днем рождения». По их словам, если бы не крепкие стойки иномарки, то девушка могла не выжить, рассказала TagilCity.ru пострадавшая. Она не первая, кто оказался в этом кювете — рядом с местом, куда улетела машина, установлен памятник жертве другого ДТП.