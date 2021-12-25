Родилась в рубашке: тагильчанка чудом осталось жива в ДТП под Невьянском

Родилась в рубашке: тагильчанка чудом осталось жива в ДТП под Невьянском
Родилась в рубашке: тагильчанка чудом осталось жива в ДТП под Невьянском
Сегодня, 11:56ПроисшествияФото: instagram
Жительница Нижнего Тагила выжила, улетев в кювет на скорости около 100 километров в час на трассе Екатеринбург-Серов.

ДТП произошло 24 декабря. Тагильчанка за рулем Alfa Romeo не справилась с управлением на скорости под сто километров в час, дважды перевернулась в воздухе и вылетела в кювет. Девушка разбила нос, поранила руки и ноги, но осталась жива.

Врачи сказали, что она родилась в рубашке, а сотрудники ГИБДД поздравили с новым «днем рождения». По их словам, если бы не крепкие стойки иномарки, то девушка могла не выжить, рассказала TagilCity.ru пострадавшая. Она не первая, кто оказался в этом кювете — рядом с местом, куда улетела машина, установлен памятник жертве другого ДТП.

Фото:TagilCity.ru

Сейчас пострадавшая восстанавливается дома в Нижнем Тагиле. Разбитая машина была эвакуирована в Невьянск. Девушка пытается собрать 20 тысяч рублей, необходимых на эвакуатор до Нижнего Тагила.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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дтпкюветЕкатеринбург-Серов
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