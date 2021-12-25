Выпускник автошколы Тагила спровоцировал ДТП с пострадавшей 11-летней девочкой

Выпускник автошколы Тагила спровоцировал ДТП с пострадавшей 11-летней девочкой
Выпускник автошколы Тагила спровоцировал ДТП с пострадавшей 11-летней девочкой
Сегодня, 20:04ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Получивший неделю назад права житель Нижнего Тагила спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали ребенок и четыре автомобиля. Мужчина при совершении обгона не справился с управлением своей иномарки.

Инцидент произошел около полудня 25 декабря под Нижним Тагилом по автодороге Николо-Павловское — Алапаевск. Как рассказали редакции в местном ОГИБДД, 58-летний виновник аварии на своей Geely выехал на встречку для обгона, но с управлением иномарки не справился и столкнулся с ехавшей навстречу «Нивой». Отечественный автомобиль от удара влетел в Kia и Hyundai.

Фото:Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Позднее выяснилось, что виновник ДТП получил водительское удостоверение за неделю до произошедшего.

В результате аварии пострадала 11-летнаяя пассажирка Kia. Девочку госпитализировали с переломом ключицы.

Обстоятельства произошедшего выясняют в ГИБДД. Все водители на момент аварии были трезвые.

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