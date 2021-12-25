Заставлявший свою дочь слушать крики и целоваться свердловчанин задержан

Заставлявший свою дочь слушать крики и целоваться свердловчанин задержан
Заставлявший свою дочь слушать крики и целоваться свердловчанин задержан
Сегодня, 17:48ПроисшествияФото: 1МI
Житель Краснотурьинска, который снимал видео с криками и поцелуями со своей маленькой дочерью, был задержан полицейскими после жалобы местных жителей. Видевшие трансляции злоумышленника свердловчане записали действия мужчины и разослали по пабликам, чтобы привлечь внимание правоохранителей.

33-летний житель Краснотурьинска на протяжении трех дней вел трансляции, как пьет и курит в присутствии своей 5-летней дочери, а также орет на ребенка и заставляет девочку себя целовать. Проживающая с ними бабушка, во время онлайна просит девочку не кричать и не сопротивляться папе, сообщает паблик «Инцидент Екатеринбург».

Зрители данной трансляции записали видео и разослали во все местные паблики, чтобы привлечь к мужчине внимание правоохранителей.

В итоге накануне свердловчанина задержали. Как рассказали редакции в полиции, 33-летний житель Краснотурьинска был неоднократно судим, последний раз — за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112 УК РФ). Мужчина сейчас находится под стражей.

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