Дорожная полиция Нижнего Тагила ловит пьяных водителей

ГИБДД напоминает, что согласно ст. 12.8 КоАП РФ за управлениетранспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения,предусмотрена ответственность в виде лишения права управлениятранспортным средством на срок от 18 до 36 месяцев.

При управлении автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения ине имеющим права управления транспортным средством, либо лишенным его,предусмотрена ответственность в виде административного ареста на срок до15 суток.

С начала 2012 года на территории города Нижнего Тагила составлен 131административный материал за нарушение ст. 12.8 и 12.26 КоАП РФ,сообщает отделение пропаганды нижнетагильской ГИБДД.

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