В Нижнем Тагиле наркодилера посадили на 23 года

Было установлено, что с июня 2009 года по июль 2010 года Гадиев создал на территории Нижнего Тагила организованную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Гадиев же планировал и организовывал совершения преступлений, подбирал и вербовал участников группировки, распределял денежные средства. В целях конспирации члены группы периодически меняли абонентские телефонные номера, использовали номера, зарегистрированные на третьих лиц.