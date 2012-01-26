В Нижнем Тагиле наркодилера посадили на 23 года
26 января 2012, 14:38ПроисшествияОльга
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Вчера Свердловский областной суд оставил без изменения приговор Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила. Суд приговорил осужденного Гадиева к 23 годам лишения свободы и штрафу 800 тысяч рублей за незаконный сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Было установлено, что с июня 2009 года по июль 2010 года Гадиев создал на территории Нижнего Тагила организованную группу, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Гадиев же планировал и организовывал совершения преступлений, подбирал и вербовал участников группировки, распределял денежные средства. В целях конспирации члены группы периодически меняли абонентские телефонные номера, использовали номера, зарегистрированные на третьих лиц.
Приговор наркосбытчику оставлен без изменения, доводы жалобы адвоката о безосновательности обвинения не нашли своего подтверждения.
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