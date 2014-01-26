В Нижнем Тагиле мужчина напал с ножом на сотрудника прокуратуры
26 января 2014, 10:45Происшествия
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В пятницу утром в прокуратуре Дзержинского района произошел серьезный инцидент.
В 9:15 в кабинет помощника прокурора вошел 37-летний тагильчанин. Известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Не говоря ни слова, он достал кухонный нож и направился к сотруднице прокуратуры. К счастью, дальнейшие действия мужчины удалось пресечь.
Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
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