В Нижнем Тагиле мужчина напал с ножом на сотрудника прокуратуры

В 9:15 в кабинет помощника прокурора вошел 37-летний тагильчанин. Известно, что он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Не говоря ни слова, он достал кухонный нож и направился к сотруднице прокуратуры. К счастью, дальнейшие действия мужчины удалось пресечь.