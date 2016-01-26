На Среднем Урале в 2015-м изъяли 400 килограммов наркотиков
26 января 2016, 14:35ПроисшествияMaurice
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Итоги работы за 2015-й подвел свердловский наркоконтроль. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как рассказали в пресс-службе, в минувшем году было проведено 310 значительных операций по изъятию «дури». Оперативники обнаружили порядка 400 килограммов отравы.
Львиная доля, - свыше 235 килограммов, - пришлась на марихуану. Кроме того, на «рынок» не допустили почти 101 килограмм «синтетики», более 34 килограммов маковой соломы, 17 с лишним - героина, около пяти - гашиша, а также некоторое количество психотропных и сильнодействующих веществ.
В суд направили 701 уголовное дело. Число обвиняемых по этим делам составило 906 человек.
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