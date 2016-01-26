На Среднем Урале в 2015-м изъяли 400 килограммов наркотиков

Как рассказали в пресс-службе, в минувшем году было проведено 310 значительных операций по изъятию «дури» . Оперативники обнаружили порядка 400 килограммов отравы.

Львиная доля, - свыше 235 килограммов, - пришлась на марихуану. Кроме того, на «рынок» не допустили почти 101 килограмм «синтетики», более 34 килограммов маковой соломы, 17 с лишним - героина, около пяти - гашиша, а также некоторое количество психотропных и сильнодействующих веществ.