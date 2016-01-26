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Пневматический пистолет, страйкбольный автомат, копье, топорик и молоток – налётчиков с таким арсеналом задержала полиция Свердловской области
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пневматический пистолет, страйкбольный автомат, копье, топорик и молоток – налётчиков с таким арсеналом задержала полиция Свердловской области

26 января 2016, 12:20ПроисшествияПавел Щербина
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