Пневматический пистолет, страйкбольный автомат, копье, топорик и молоток – налётчиков с таким арсеналом задержала полиция Свердловской области

Люди в масках, угрожая оружием, требовали у жильцов дома деньги и драгоценности. Пока преступники были заняты поиском добра, одна из жительниц дом, запершись в туалете, вызвала полицию.

Схватив то, что успели, грабители побежали через огороды, но двое из них были задержаны поспевшими полицейскими. Лишь одному удалось сбежать. Но уже на следующий день он был задержан участковым посёлка Патруши. У молодых людей было изъято оружие: пневматический пистолет, страйкбольный автомат, копье, топорик и молоток.

При обвиняемых было обнаружено имущество пострадавших на 100 000 рублей: в основном золотые украшения и мобильные телефоны.

Сейчас трём задержанным, безработным местным жителям 1990, 1992 и 1995 годов рождения, грозит срок за разбой, совершённый организованной группой (п.«а» ч.4 ст.162 УК РФ). В зависимости от степени вины, подозреваемые могут оказаться за решёткой на срок от семи до двенадцати лет.