В Серове снег проломил крышу дома

Был дома в это время, - рассказал единственный житель здания Андрей. - Рухнуло и рухнуло… Сейчас здесь один живу, так - с семьей. Семья сейчас у бабушки. Вызывали пожарных, МЧС приезжали, ЖКО. Приехали, чуть-чуть почистили, все остальное мы сами делали. Предложили переехать временно в общежитие и все, больше ничего не говорят.