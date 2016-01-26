В Серове снег проломил крышу дома
Ветхие перекрытия не выдержали нагрузки.
Вечером 23 января 2016 года в Серове обрушилась крыша барака, расположенного на улице Розы Люксембург. Как пишет «Глобус», ветхие перекрытия не выдержали груды снега, скопившейся на кровле.
Был дома в это время, - рассказал единственный житель здания Андрей. - Рухнуло и рухнуло… Сейчас здесь один живу, так - с семьей. Семья сейчас у бабушки. Вызывали пожарных, МЧС приезжали, ЖКО. Приехали, чуть-чуть почистили, все остальное мы сами делали. Предложили переехать временно в общежитие и все, больше ничего не говорят.
Следует отметить, что накануне сильные снегопады пришли в Екатеринбург: на дорогах масса ДТП, город сковали пробки, а с крыш грозят свалиться снежные глыбы. Свердловские власти поручили главам всех муниципалитетов проследить за очисткой кровель от снега, передает «Уралинформбюро».