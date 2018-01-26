Автовоз с новыми автомобилями опрокинулся в Свердловской области (ФОТО)
26 января, 08:30Происшествия
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Днём 25 января в Свердловской области на трассе между Нижними Серьгами и Михайловском в кювет опрокинулся автовоз, перевозивший новые отечественные автомобили. Легковушки получили серьезные повреждения.
Очевидцы рассказали, что, по всей видимости, два автовоза следовали друг за другом. Один из них не справился с управлением и улетел в кювет.
Другой остановился на обочине неподалеку от товарища. Одна из машин перевернулась, другая - «Нива» - была серьезно повреждена.
В ГИБДД информация об опрокинувшемся транспортировщике не поступала, передает «E1.ru», ссылаясь на комментарий от Госавтоинспекции.
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Фото: «E1.ru»
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