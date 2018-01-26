Мужчина погиб при пожаре в детской спортшколе в Екатеринбурге (ФОТО)

Ночью с 25 на 26 января в переулке Встречном в столице Урала горела детская спортивная школа. Сообщение об этом поступило в противопожарную службу около 3 часов ночи.

По предварительной информации, возгорание началось в пункте по приему вторсырья, пристроенному к спортшколе. Полностью сгорело помещение в пристрое, оттуда огонь перекинулся на крышу школы. Кроме того, от огня пострадали две легковушки, которые были припаркованы рядом со школой.

На место ЧП направились 25 сотрудников противопожарной службы и 7 спецмашин. Пламя удалось оперативно ликвидировать. После тушения пожара в сгоревшем помещении пристроенного склада был найден труп мужчины.

Как предположили в Следственном комитете, погибший мог быть бездомным, который пробрался в помещение, чтобы согреться. Его личность установить не удалось. Сейчас тело погибшего направлено на медицинскую экспертизу. По предварительным данным, его смерть не имела криминальный характер, пишет E1.ru.