Свердловский депутат совершил наезд на журналиста (ВИДЕО)
По информации телекомпании «КРИК-ТВ», на одного из их сотрудников совершил наезд автомобиль, за рулём которого находился заместитель главы администрации Каменского округа Алексей Кокшаров.
Журналисты «КРИК-ТВ» снимали сюжет о коммунальной аварии в посёлке Мартюш. На улице журналисты встретили председателя Думы Каменского городского округа Валерия Чемезова. Между корреспондентами телекомпании и местным чиновником, как следует из видео, произошёл разговор на повышенных тонах.
Разговор пресёк замглавы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров. Он взял Чемезова под руки и посадил в автомобиль. Кокшаров попытался выехать с места стоянки, но журналист и оператор перекрыли автомобилю дорогу.
Видео: Ura.ru
На видео заметно, что водитель сдаёт назад и пытается объехать стоящих перед капотом людей. В один из моментов слышен глухой удар и возмущенные крики журналиста.
Э-э-э. Тротуар же. Вы че. Вы на меня наехали. ГАИ вызываем слышен голос корреспондента за кадром.
По информации Ura.ru, сотрудник «КРИК-ТВ» уже снял побои и обратился в правоохранительные органы с заявлением о наезде. Получить комментарии от Алексея Кокшарова и Валерия Чемезова не удалось. Сам факт наезда в видео не зафиксирован.
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