Свердловский депутат совершил наезд на журналиста (ВИДЕО)

Журналисты «КРИК-ТВ» снимали сюжет о коммунальной аварии в посёлке Мартюш. На улице журналисты встретили председателя Думы Каменского городского округа Валерия Чемезова. Между корреспондентами телекомпании и местным чиновником, как следует из видео, произошёл разговор на повышенных тонах.

Разговор пресёк замглавы администрации Каменского городского округа Алексей Кокшаров. Он взял Чемезова под руки и посадил в автомобиль. Кокшаров попытался выехать с места стоянки, но журналист и оператор перекрыли автомобилю дорогу.

Видео: Ura.ru

На видео заметно, что водитель сдаёт назад и пытается объехать стоящих перед капотом людей. В один из моментов слышен глухой удар и возмущенные крики журналиста.

Э-э-э. Тротуар же. Вы че. Вы на меня наехали. ГАИ вызываем слышен голос корреспондента за кадром.

По информации Ura.ru, сотрудник «КРИК-ТВ» уже снял побои и обратился в правоохранительные органы с заявлением о наезде. Получить комментарии от Алексея Кокшарова и Валерия Чемезова не удалось. Сам факт наезда в видео не зафиксирован.