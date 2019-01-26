Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
35 человек пострадали при взрыве газа в кафе под Саратовом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
1549965695 0 0 901 506 600x0 80 0 0 de753b605c70dffa540d464c09271937

35 человек пострадали при взрыве газа в кафе под Саратовом

Сегодня, 22:06ПроисшествияФото: Кадр из видео «Пятого канала»/ 5-tv.ru
Читайте
также
100 дней Владислава Пинаева: что сделал и что не успел новый мэр Нижнего Тагила?
Вице-мэр Кулик будет уволен за ошибки при подготовке водной концессии Нижнего Тагила
«Уралстроймонтаж» в Нижнем Тагиле подал иск к «Метро» на 7,4 млн рублей