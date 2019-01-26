35 человек пострадали при взрыве газа в кафе под Саратовом

26 января в посёлке Лысые горы под Саратов прогремел взрыв газа в местном кафе. Во время происшествия там отмечали свадьбу, всего в помещении находилось около полусотни гостей. Согласно предварительной версии, произошёл взрыв газового котла в подсобном помещении, откуда огонь быстро распространился на другие помещения.

Видео Видео: «Пятый канал», 5-tv.ru

Госпитализированы 16 человек (из них 2 детей), 6 пациентов находятся в тяжёлом состоянии и направлены в ожоговый центр. Всего число пострадавших составляет 35 человек, погибшие отсутствуют.