Неизвестные попытались взломать банкомат «УБРиР» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:57ПроисшествияФото: pixabay.com
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В ночь на 26 января в Нижнем Тагиле в микрорайоне Рудник в одном из магазинов «Магнит» неизвестные попытались взломать банкомат «УБРиР».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщили редакции TagilCity.ru очевидцы, ночью в Нижнем Тагиле в магазине «Магнит» по улице Кольцова, 20 неизвестные пытались распилить банкомат «УБРиР».
По данному факту проводится проверка, на месте работают сотрудники полиции, рассказала редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.
Злоумышленники ничего не вытащили, это была попытка взлома.
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