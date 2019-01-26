Погиб мужчина: пожар произошел на ул. Красноармейской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: pixabay.com
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25 января на улице Красноармейской, 109 произошло возгорание. Погиб 53-летний тагильчанин, его теща с признаками отравления продуктами горения была доставлена в больницу.
Сюжеты: Нижний Тагил
В доме №109 на улице Красноармейской на пятом этаже огонь повредил 10 квадратных метров. В момент возгорания в помещении находились 53-летний тагильчанин и его 72-летняя теща. Мужчина погиб, женщину отправили в токсикоцентр.
Видео
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Видео: группа «Инцидент Нижний Тагил» vk.com/inc_nt
В тушении пожара были задействованы 8 сотрудников МЧС и 3 единицы спецтехники. Предварительная версия пожара, по версии МУ МВД «Нижнетагильское», – курение в состоянии алкогольного опьянения.
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