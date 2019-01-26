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Погиб мужчина: пожар произошел на ул. Красноармейской в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Firefighters 115800 960 720

Погиб мужчина: пожар произошел на ул. Красноармейской в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:21ПроисшествияФото: pixabay.com
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