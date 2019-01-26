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Попытка переброса двух свертков с телефонами была пресечена в ИК-10 Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Попытка переброса двух свертков с телефонами была пресечена в ИК-10 Екатеринбурга

Сегодня, 19:50ПроисшествияФото: скриншот видео ГУФСИН России по Свердловской области
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