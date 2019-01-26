Попытка переброса двух свертков с телефонами была пресечена в ИК-10 Екатеринбурга
Сегодня, 19:50ПроисшествияФото: скриншот видео ГУФСИН России по Свердловской области
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25 января один сверток был обнаружен на запретной зоне ИК-10 Екатеринбурга, второй – на территории банно-прачечного комбината. В них были найдены 4 телефона, 5 сим-карт и 3 зарядных устройства.
Сюжеты: Екатеринбург
Попытка переброса свертков на территорию ИК-10 была пресечена сотрудниками исправительной колонии. Телефоны и сим-карты были завернуты в полиэтиленовую пленку.
Видео
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Видео: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
В настоящий момент сотрудниками проводится проверка, информирует пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области.
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