Трое жителей Новоуральска обвиняются в краже канализационных люков на 60 тыс. руб.
Сегодня, 18:26ПроисшествияФото: pixabay.com
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Канализационные люки массой 200 кг были украдены в Новоуральске. Общий ущерб оценивается в 60 тысяч рублей. Трое жителей признались в содеянном преступлении.
Трое мужчин 1992, 1993, 1994 годов рождения решили заработать на сдаче металлолома. Они попросили у родственницы автомобиль и погрузили украденные колодезные люки. Разбив крышки кувалдой, приятели направились в пункт приема металлолома, находящийся в Верх-Нейвинском поселке. Сдав 200 килограммов украденного, мужчины потратили средства на личные нужды.
20 января правоохранители получили сообщение о пропаже шести канализационных люков с колодцев в селе Тарасково. Мужчины были задержаны, в отношении них выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленники дали признательные показания, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.
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