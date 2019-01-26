Трое жителей Новоуральска обвиняются в краже канализационных люков на 60 тыс. руб.

Трое мужчин 1992, 1993, 1994 годов рождения решили заработать на сдаче металлолома. Они попросили у родственницы автомобиль и погрузили украденные колодезные люки. Разбив крышки кувалдой, приятели направились в пункт приема металлолома, находящийся в Верх-Нейвинском поселке. Сдав 200 килограммов украденного, мужчины потратили средства на личные нужды.

20 января правоохранители получили сообщение о пропаже шести канализационных люков с колодцев в селе Тарасково. Мужчины были задержаны, в отношении них выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленники дали признательные показания, информирует ГУ МВД России по Свердловской области.