Уговорили вернуться: пропавшая 10 дней назад школьница найдена в Екатеринбурге

Школьница Кристина Коньшина пришла в отдел МВД после переписки в соцсети с работниками ПДН. 10 дней девочка провела у подруги, проживающей на улице Таватуйской.

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу

Свои действия девочка аргументировала желанием проводить время без опеки законных представителей. По данным правоохранителей, противоправные действия в отношении беглянки совершены не были, информирует ЕАН.