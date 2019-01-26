Уговорили вернуться: пропавшая 10 дней назад школьница найдена в Екатеринбурге
Сегодня, 17:54ПроисшествияФото: pixabay.com
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Екатеринбургская школьница 2003 года рождения, которая ушла из дома 16 января, через соцсети вышла на связь с правоохранительными органами. Сотрудники МВД уговорили девочку вернуться домой.
Сюжеты: Екатеринбург
Школьница Кристина Коньшина пришла в отдел МВД после переписки в соцсети с работниками ПДН. 10 дней девочка провела у подруги, проживающей на улице Таватуйской.
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Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу
Свои действия девочка аргументировала желанием проводить время без опеки законных представителей. По данным правоохранителей, противоправные действия в отношении беглянки совершены не были, информирует ЕАН.
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