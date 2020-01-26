Сначала прошла информация, что пекинский поезд везет больную женщину, с китайским коронавирусом, но это на уровне слухов. Потом на вокзале заметил, что женщина шла по первой платформе, где обычно к метро выходят, и к ней сразу подбежали полицейские, ей сказали, что там выхода нет, развернули ее,сообщили очевидцы.