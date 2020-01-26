В Екатеринбурге поезд «Пекин — Москва» вызвал панику из-за слухов о короновирусе
Сегодня, 17:32ПроисшествияФото: Е1.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Днем 26 января был оцеплен прибывший на вокзал Екатеринбурга поезд «Пекин — Москва». Среди пассажиров распространился слух, что причиной этому стала женщина с подозрением на короновирус, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Сначала прошла информация, что пекинский поезд везет больную женщину, с китайским коронавирусом, но это на уровне слухов. Потом на вокзале заметил, что женщина шла по первой платформе, где обычно к метро выходят, и к ней сразу подбежали полицейские, ей сказали, что там выхода нет, развернули ее,сообщили очевидцы.
В транспортной полиции рассказали, что поезд действительно был остановлен, но не по линии полиции, поэтому причина им не известна.
В Роспотребнадзоре слухи о заболевшей также опровергли. По информации ведомства, остановка в Екатеринбурге была штатной.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей