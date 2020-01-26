В Москве умер протоиерей Всеволод Чаплин

По его словам, священнослужителю стало плохо после службы Божественной литургии. Он сел на лавочку и внезапно умер. Предварительная причина смерти — остановка сердца.

Смерть Чаплина также подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Всеволод Чаплин родился в 1968 году. С марта 2009 года по декабрь 2015 года он занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата. После служил настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.