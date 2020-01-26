В Москве умер протоиерей Всеволод Чаплин
Сегодня, 20:51ПроисшествияФото: Страница Всеволода Чаплина в соцсети
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Сегодня, 26 января, на 52-м году жизни скоропостижно скончался настоятель храма Святого Феодора Студита, протоиерей Всеволод Чаплин. Об этом на личной странице в соцсети написал член Общественной палаты Александр Пелин.
По его словам, священнослужителю стало плохо после службы Божественной литургии. Он сел на лавочку и внезапно умер. Предварительная причина смерти — остановка сердца.
Смерть Чаплина также подтвердил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Всеволод Чаплин родился в 1968 году. С марта 2009 года по декабрь 2015 года он занимал должность председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата. После служил настоятелем московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот.
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