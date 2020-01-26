В Нижнем Тагиле водитель Kia врезался в столб
Сегодня, 14:40ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
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На ГГМ в ночь с 25 на 26 января водитель иномарки врезался в опору освещения, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дорожно-транспортное происшествие произошло недалек от гипермаркета «Лента» на Гальянке. Водитель автомобиля Kia врезался в опору освещения, от удара сработали подушки безопасности. Транспортное средство получило механические повреждения.
В Отделе пропаганды ГИБДД комментарий касательно ДТП обещали предоставить позднее.
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