Жительница Талицы постирала в стиральной машине новорожденную дочку
Сегодня, 21:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Талице местная жительница постирала своего новорожденного ребенка в стиральной машине, заявив, что он родился мертвым, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Соседи женщины сообщили, что у нее начались преждевременные роды, при этом на учете у гинеколога она не состояла.
Роды начались ночью, когда все спали. Утром муж начал собирать старшего ребенка в школу, среднюю — в садик. Жена была в крови. Он увидел всю эту картину и обратился в полицию,рассказали местные жители.
Сама роженица утверждает, что девочка родилась мертвой. Известно, что женщина работает в парикмахерской, и у нее уже есть трое детей.
В Следственном комитете по Свердловской области и ГУВД от комментариев по поводу случившегося отказались.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей