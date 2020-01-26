Жительница Талицы постирала в стиральной машине новорожденную дочку

Соседи женщины сообщили, что у нее начались преждевременные роды, при этом на учете у гинеколога она не состояла.

Роды начались ночью, когда все спали. Утром муж начал собирать старшего ребенка в школу, среднюю — в садик. Жена была в крови. Он увидел всю эту картину и обратился в полицию,рассказали местные жители.

Сама роженица утверждает, что девочка родилась мертвой. Известно, что женщина работает в парикмахерской, и у нее уже есть трое детей.