В Екатеринбурге бывший замначальник регионального УФССП получила восемь лет за взятку

В Екатеринбурге суд вынес приговор бывшей высокопоставленной сотруднице службы областных судебных приставов. Елену Сидорову признали виновной в получении взятки. Об этом сообщил руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Алексей Шмаков.

Экс-заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области осудили по статье 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Как было установлено следствием и судом, деньги в размере 1,7 миллиона рублей подсудимая получила от генерального директора одной из коммерческих организаций. Предполагалось, что Сидорова окажет помощь в снятии арестов с имущества семьи предпринимательницы. Взятку женщине передали посредники, которые поспособствовали раскрытию преступления и были освобождены от уголовной ответственности. Также к уголовной ответственности не стали привлекать гендиректора юридического лица, которая дала взятку. Был осуществлен комплекс следственных мероприятий, которые помогли установить обстоятельства преступления. В результате Елена Сидорова получила наказание в виде восьми лет лишения свободы. Однако отбывание наказания было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Напомним, Елена Сидорова работала в УФССП с 2006 года, должность заместителя начальника управления она заняла в сентябре 2014 года. В мае 2019 года ее задержали по обвинению в получении взятки в Екатеринбурге. В Екатеринбурге экс-замглавы УФССП предстанет перед судом за взятку в 1,7 млн рублей

