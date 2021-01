В Нижнем Тагиле появилось видео ДТП, в котором автобус сбил старушку на перекрестке проспектов Ленина и Мира.

На кадрах видно, как пенсионерка направилась переходить дорогу. В этот момент её сбил автобус. Один из очевидцев сразу побежал смотреть, что произошло. Video: Stagila на YouTube Напомним, автобус ПАЗ сбил 69-летнюю женщину 25 января в 16-00. Пострадавшую госпитализировали с ушибом грудной клетки и сотрясением головного мозга. водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения. Он имеет стаж управления транспортным средством 25 лет. В центре Нижнего Тагила водитель автобуса сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Related news: В Нижнем Тагиле найден наехавший на девочку на Красном камне водитель

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter