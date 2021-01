Выехал на встречку: в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись три иномарки

26 января на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трех иномарок.

Сообщение о ДТП на Восточном шоссе, 10 поступило в 11.20. Водитель автомобиля «Хенде Элантра», 1990 года рождения, ехал со стороны города на Вагонку. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1966 года рождения,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД. В свою очередь водитель немецкой иномарки въехал в «Митсубиси паджеро», за рулем автомобиля была 45-летняя женщина. В ДТП пострадавших нет, все транспортные средства получили механические повреждения. Video: Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте" Напомним, на Серовской трассе 24 января водитель «Шевроле» погиб, выехав на встречную полосу и столкнувшись с грузовиком. На Серовском тракте водитель «Шевроле» вылетел на встречу грузовику и погиб

