Выехал на встречку: в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись три иномарки

Выехал на встречку: в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе столкнулись три иномарки

Сегодня, 14:57ПроисшествияPhoto: «Инцидент Нижний Тагил» во "ВКонтакте"
26 января на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием трех иномарок.

Сообщение о ДТП на Восточном шоссе, 10 поступило в 11.20. Водитель автомобиля «Хенде Элантра», 1990 года рождения, ехал со стороны города на Вагонку.

Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мерседес» под управлением водителя 1966 года рождения,рассказали редакции TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД.

В свою очередь водитель немецкой иномарки въехал в «Митсубиси паджеро», за рулем автомобиля была 45-летняя женщина. В ДТП пострадавших нет, все транспортные средства получили механические повреждения.

Video:Группа "Инцидент Нижний Тагил" во "Вконтакте"

Напомним, на Серовской трассе 24 января водитель «Шевроле» погиб, выехав на встречную полосу и столкнувшись с грузовиком.

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