До 6 лет тюрьмы за растрату 500 тысяч предприятия грозит экс-работнику ЕВРАЗ КГОК

Экс-работник ЕВРАЗа может сесть на 6 лет за кражу 500 тысяч

До шести лет лишения свободы грозит бывшему сотруднику ЕВРАЗ КГОК, который за девять месяцев 2021 года похитил 500 тысяч рублей у предприятия на покупку инструментов для личных нужд.

В отношении мужчины было заведено уголовное дело за растрату вверенного имущества в крупном размере (ч.1 ст. 160 УК РФ). При проверке экономист предприятия установил расходование денежных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей участка по заготовке металлолома. В отношении работника было инициировано и проведено служебное расследование, по результатам которого он был уволен по отрицательным мотивам, рассказал редакции TagilCity.ru начальник МО МВД России «Качканарский» Андрей Демин. Напомним, работник предприятия ЕВРАЗ КГОК воспользовался банковский картой цеха с лимитом в 30 тысяч рублей для покупки инструментов для личного использования. Предположительно, он организовал бизнес по ремонту квартир. Сотрудник ЕВРАЗ КГОК потратил 500 тыс завода на инструменты для халтуры по квартирам

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