До 6 лет тюрьмы за растрату 500 тысяч предприятия грозит экс-работнику ЕВРАЗ КГОК

В отношении мужчины было заведено уголовное дело за растрату вверенного имущества в крупном размере (ч.1 ст. 160 УК РФ). При проверке экономист предприятия установил расходование денежных средств, выделенных на приобретение товарно-материальных ценностей участка по заготовке металлолома.
В отношении работника было инициировано и проведено служебное расследование, по результатам которого он был уволен по отрицательным мотивам, рассказал редакции TagilCity.ru начальник МО МВД России «Качканарский» Андрей Демин.
Напомним, работник предприятия ЕВРАЗ КГОК воспользовался банковский картой цеха с лимитом в 30 тысяч рублей для покупки инструментов для личного использования. Предположительно, он организовал бизнес по ремонту квартир.