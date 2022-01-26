Два года тюрьмы грозит следователю из Нижнего Тагила за поддельные права

26-летняя тагильчанка, работавшая в полиции с декабря 2020 года, попалась на поддельных водительских правах осенью минувшего года. Девушка оставила свой Nissan Almera под знаком «Остановка запрещена», когда приехала в гости к подруге.
Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Когда лейтенант юстиции приехала в дежурную часть, чтобы разыскать свою иномарку, и выяснилось, что права у нее поддельные. Проездить с ними ей удалось всего пять месяцев.
В конце 2021 года тагильчанку уволили из полиции, а теперь ее ждет судебное разбирательство по уголовному делу, которое грозит ей лишением свободы сроком до двух лет, сообщает «КП-Екатеринбург».