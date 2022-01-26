Два года тюрьмы грозит следователю из Нижнего Тагила за поддельные права

Два года тюрьмы грозит следователю из Нижнего Тагила за поддельные права
Два года тюрьмы грозит следователю из Нижнего Тагила за поддельные права
Сегодня, 14:49ПроисшествияФото: 1MI

Тагильский следователь пойдет под суд за поддельные права

До двух лет лишения свободы грозит бывшему следователю из Нижнего Тагила за покупку поддельных прав.

26-летняя тагильчанка, работавшая в полиции с декабря 2020 года, попалась на поддельных водительских правах осенью минувшего года. Девушка оставила свой Nissan Almera под знаком «Остановка запрещена», когда приехала в гости к подруге.

Автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. Когда лейтенант юстиции приехала в дежурную часть, чтобы разыскать свою иномарку, и выяснилось, что права у нее поддельные. Проездить с ними ей удалось всего пять месяцев.

В конце 2021 года тагильчанку уволили из полиции, а теперь ее ждет судебное разбирательство по уголовному делу, которое грозит ей лишением свободы сроком до двух лет, сообщает «КП-Екатеринбург».

Сюжеты:
Нижний Тагил
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