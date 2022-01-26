Нетрезвая тагильчанка убила сожителя с плохим зрением

Обвинение в отношении 37-летней жительницы Нижнего Тагила выдвинуто по статье 105 УК РФ «убийство». Действия горожанки квалифицированы по второй части, так как жертва преступления — инвалид.
По данным следствия, вечером 12 июля 2021 года тагильчанка была дома со своим подслеповатым сожителем и младшим братом. Отмечали день рождения последнего. При этом компания употребляла алкогольные напитки.
Сначала пирушка проходила мирно, но затем сожители поссорились. Женщина схватила подвернувшийся под руку нож и ударила инвалида в грудь. Рана оказалась смертельной.
Обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в суд для рассмотрения его по существу, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.