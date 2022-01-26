Нетрезвая тагильчанка убила сожителя с плохим зрением

Нетрезвая тагильчанка убила сожителя с плохим зрением
Нетрезвая тагильчанка убила сожителя с плохим зрением
Сегодня, 12:49ПроисшествияФото: 1MI

Тагильчанка в ходе ссоры зарезала инвалида по зрению

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет женщина, которую обвиняют в убийстве сожителя. Инвалид по зрению не смог себя защитить.

Обвинение в отношении 37-летней жительницы Нижнего Тагила выдвинуто по статье 105 УК РФ «убийство». Действия горожанки квалифицированы по второй части, так как жертва преступления — инвалид.

По данным следствия, вечером 12 июля 2021 года тагильчанка была дома со своим подслеповатым сожителем и младшим братом. Отмечали день рождения последнего. При этом компания употребляла алкогольные напитки.

Сначала пирушка проходила мирно, но затем сожители поссорились. Женщина схватила подвернувшийся под руку нож и ударила инвалида в грудь. Рана оказалась смертельной.

Обвинительное заключение утверждено. Дело направлено в суд для рассмотрения его по существу, сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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