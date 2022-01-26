Пытавшегося отравиться и застрелиться самоубийцу спасли медики Екатеринбурга

Пытавшегося отравиться и застрелиться самоубийцу спасли медики Екатеринбурга
Пытавшегося отравиться и застрелиться самоубийцу спасли медики Екатеринбурга
Сегодня, 18:49ПроисшествияФото: 1MI

Медики Екатеринбурга спасли выстрелившего в себя самоубийцу

Бригада скорой помощи из трех девушек спасли в Екатеринбурге мужчину, который пытался покончить с собой.

Происшествие случилось в ночь на 26 января. Бригада скорой помощи в областном центре получила вызов об огнестрельном ранении.

Прибыв на место ЧП, медики обнаружили, что мужчина отравился таблетками, а затем выстрелил себе в голову. Предварительно он сел в кресло в беседке своего дома и накрылся пледом.

Мы были все в крови, я еще с нервным тиком и дрожащими руками из-за сложной интубации, рассказывает реаниматолог из бригады скорой.

Мужчина остался жив, сейчас он подключен к системе ИВЛ. Рентген показал, что пуля вошла в мозг на десять сантиметров, сообщает Е1 со ссылкой на реаниматолога.

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Екатеринбург
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