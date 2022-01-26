Пытавшегося отравиться и застрелиться самоубийцу спасли медики Екатеринбурга

Происшествие случилось в ночь на 26 января. Бригада скорой помощи в областном центре получила вызов об огнестрельном ранении.
Прибыв на место ЧП, медики обнаружили, что мужчина отравился таблетками, а затем выстрелил себе в голову. Предварительно он сел в кресло в беседке своего дома и накрылся пледом.
Мы были все в крови, я еще с нервным тиком и дрожащими руками из-за сложной интубации, рассказывает реаниматолог из бригады скорой.
Мужчина остался жив, сейчас он подключен к системе ИВЛ. Рентген показал, что пуля вошла в мозг на десять сантиметров, сообщает Е1 со ссылкой на реаниматолога.