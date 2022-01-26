Семья избитого реаниматолога требует с тагильчанина 16 миллионов рублей

Суд в Нижнем Тагиле рассматривает дело об избиении врача

Суд в Нижнем Тагиле приступил к рассмотрению дела об избиении врача реанимации. Обвиняемый — мужчина. По версии следствия, он покалечил медика из ревности.

Пострадавшим является врач Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила Михаил Телицин. 13 мая 2020 года он предложил медсестре из своего отделения подвезти ее домой. Медик не знал что за ним наблюдают. Когда женщина села в автомобиль, к машине подбежал муж пассажирки и нанес водителю несколько ударов кулаком по голове. Стресс спровоцировал инсульт, пострадавший едва не умер. Из Нижнего Тагила его экстренно перевезли вертолетом в Екатеринбург и сделали трепанацию черепа. После этого пациент находился в коме и не мог дышать без аппарата ИВЛ. Чтобы реанимировать мужчину, потребовались еще два хирургических вмешательства. Дыхание восстановилось, однако Михаил Телицин так и остался прикованным к инвалидному креслу из-за травм. Он даже не может разговаривать со своими родными. Родные медика добились возбуждения уголовного дела. Но действия подозреваемого в полиции изначально квалифицировали как «Причинение легкого вреда здоровью», так как судмедэкспертиза не установила причинно-следственной связи между побоями и инсультом. И только потом дело переквалифицировали на более тяжкое. В настоящее время оно рассматривается в суде. Пострадавшая сторона добивается компенсации вреда и требует сурового наказания для обвиняемого. А тот заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке, чтобы смягчить приговор, рассказал Е1 адвокат потерпевшего. Сумма исковых претензий по гражданскому иску — 16 миллионов рублей, в том числе 1,4 миллиона рублей — расходы на лечение, реабилитацию пациента и оплату сиделки. Остальная сумма — оценка нравственных страданий семьи. На момент потасовки напавший на врача нигде официально не работал. Жена подсудимого воспользовалась 51 статьей Конституции РФ и отказалась давать показания.

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