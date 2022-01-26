За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд

За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд
За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд
Сегодня, 18:41ПроисшествияФото: 1MI

Инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд за взятку

Бывшего инспектор ДПС из Екатеринбурга будут судить за взятку в 8 тысяч от пьяного водителя.

Как полагает следствие, 11 июня минувшего года 38-летний обвиняемый остановил нетрезвого водителя на улице Самокатной в областной столице, взял с него 8 тысяч рублей за непривличение любителя выпить за рулем к ответственности и отпустил.

Чуть позже мужчина, давший взятку, обратился в правоохранительные органы и сознался в даче взятке, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело о мелком взяточничестве в отношении бывшего инспектора ГИБДД передано в суд, сообщили в пресс-службе областного СК.

Руководитель обвиняемого был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судДПСвзяткапьяный водитель
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы