За взятку от пьяного водителя экс-инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд

Инспектор ДПС из Екатеринбурга пойдет под суд за взятку

Бывшего инспектор ДПС из Екатеринбурга будут судить за взятку в 8 тысяч от пьяного водителя.

Как полагает следствие, 11 июня минувшего года 38-летний обвиняемый остановил нетрезвого водителя на улице Самокатной в областной столице, взял с него 8 тысяч рублей за непривличение любителя выпить за рулем к ответственности и отпустил. Чуть позже мужчина, давший взятку, обратился в правоохранительные органы и сознался в даче взятке, в связи с чем он освобожден от уголовной ответственности. Уголовное дело о мелком взяточничестве в отношении бывшего инспектора ГИБДД передано в суд, сообщили в пресс-службе областного СК. Руководитель обвиняемого был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. Суд не стал менять приговор экс-замглавы свердловского СК по делу о взяточничестве

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