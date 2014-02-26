Сегодняшнее утро тагильчане начали с пробки: авария на Восточном шоссе
26 февраля 2014, 09:25Происшествия
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Сегодня утром, приблизительно с 7:00 до 8:30 тагильчане, ехавшие с Вагонки в сторону центра, могли застрять в пробке.
Дело в том, что на Восточном шоссе произошла авария, что серьезно затруднило движение автомобилей по улице на отрезке от Юности до Северного шоссе. К слову, те, кто выезжал с Северного шоссе, также испытали неудобства, поскольку вклиниться в поток было весьма затруднительно.
Как сообщают в областном ГИБДД, на перекрестке Восточного шоссе и улицы Автомобилистов 63-летний водитель Niva Chevrolet, с тридцатилетним стажем вождения, не предоставил преимущества в движении ВАЗ-21053, двигавшемуся по главной.
В результате аварии травмы получил 21-летний водитель ВАЗа - перелом бедра, а пассажир - девушка 18-ти лет получила тупую травму живота. Оба пострадавших госпитализированы.
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