Сегодняшнее утро тагильчане начали с пробки: авария на Восточном шоссе

Дело в том, что на Восточном шоссе произошла авария, что серьезно затруднило движение автомобилей по улице на отрезке от Юности до Северного шоссе. К слову, те, кто выезжал с Северного шоссе, также испытали неудобства, поскольку вклиниться в поток было весьма затруднительно.