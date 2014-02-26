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Сегодняшнее утро тагильчане начали с пробки: авария на Восточном шоссе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сегодняшнее утро тагильчане начали с пробки: авария на Восточном шоссе

26 февраля 2014, 09:25Происшествия
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