Тагильчане, проверьте свои кошельки! В городе обнаружены фальшивые пятитысячные (ФОТО)

Это три купюры серии БА, первые цифры номера совпадают 69769.. и одна серии БВ. Эксперты говорят, что подделки изготовлены с помощью копировально-множительной техники, склеены из двух листов, на которых имитированы водяные знаки, металлизированная нить.

Тем не менее, при внимательном рассмотрении подделку можно определить. Основные изображения на поддельной купюре нечеткие, микроперфорация выполнена острым предметом, поэтому фальшивка шероховата на ощупь. При рассмотрении купюры на просвет можно заметить, что микроотверстия неровные, в то время как на оригинале они сформированы абсолютно ровными параллельными рядами. Еще специалисты советуют обращать внимание на защитные волокна, на подделках они имитированы путем дорисовки на банкноте.

Фотографии предоставлены пресс-службой МВД

С начала года в Нижнем Тагиле всего из оборота изъято пять поддельных денежных купюр. Последние пятитысячные и одна номиналом тысяча рублей. По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ говорит начальник отделения отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ММУ МВД России «Нижнетагильское» майор Илья Антоненко.

Сотрудники полиции напоминают тагильчанам, что даже невольное участие в незаконном обороте поддельных денежных знаков может быть квалифицировано, как тяжкое преступление, предусмотренное статьей 186 Уголовного кодекса РФ. Поэтому, если вы обнаружили у себя подделку, ни в коем случае не пытайтесь вручить ее другому лицу, а немедленно сообщите в правоохранительные органы.