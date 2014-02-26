В Нижнем Тагиле телефонные мошенники вновь обманывают людей. Но тагильчане уже не попадаются

Пользователи рассказывают, как именно действуют аферисты. Они звонят на телефон, извиняясь, сообщают, что по ошибке положили деньги на этот номер. Просят пополнить баланс номера, с которого звонят.

Пользователь добавляет, что сумма действительно попадает на счет, однако через несколько дней каким-то образом списывается.

TagilCity.ru также известна ситуация, когда обозначенная сумма не доходила до потенциальной «жертвы». Так, тагильчанке Юлии Кузьминичне позвонила женщина в возрасте, сообщив, что хотела пополнить баланс внучки, но ошиблась номером. Однако осторожная женщина не «повелась» и проверила счет – баланс остался на прежнем уровне. Тагильчане, будьте осторожнее.