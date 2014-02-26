В Нижнем Тагиле телефонные мошенники вновь обманывают людей. Но тагильчане уже не попадаются
Интересно, на что рассчитывают телефонные мошенники, применяя новые способы обмана, если даже пенсионеры уже знают все их уловки. Но, тем не менее, есть и те, кто может попасться. Поэтому надо рассказывать, чтобы максимальное количество людей уберегло своих близких от необдуманных действий.
Пользователи рассказывают, как именно действуют аферисты. Они звонят на телефон, извиняясь, сообщают, что по ошибке положили деньги на этот номер. Просят пополнить баланс номера, с которого звонят.
Пользователь добавляет, что сумма действительно попадает на счет, однако через несколько дней каким-то образом списывается.
TagilCity.ru также известна ситуация, когда обозначенная сумма не доходила до потенциальной «жертвы». Так, тагильчанке Юлии Кузьминичне позвонила женщина в возрасте, сообщив, что хотела пополнить баланс внучки, но ошиблась номером. Однако осторожная женщина не «повелась» и проверила счет – баланс остался на прежнем уровне. Тагильчане, будьте осторожнее.
Теперь мобильный телефон стал предметом первой необходимости. Поэтому разработчики стараются максимально «напичкать» телефоны дополнительными функциями. Когда выбираешь подходящую модель в салоне сотовой связи - глаза разбегаются от ассортимента. Хорошо, если телефон вам подошел и работает без глюков. Но бывает и такое, что телефон может выйти из строя сразу после покупки или после истечения гарантийного срока. Тогда на помощь придут мастерские, которые смогут починить lg, nokia, samsung, fly и пр. марки мобильных телефонов.