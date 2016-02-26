На Вагонке тело убитой тагильчанки пролежало на улице 6 дней

Убийство произошло в ночь с 14 на 15 февраля. Причина его банальна — пьяная ссора.

В доме №11а, на улице Молодежная, в ходе распития спиртных напитков произошел конфликт между снохой и свекровью. В ходе конфликта 26-летняя сноха порядка 15 раз ударила свекровь ножом. Затем она разбудила своего мужа (сына убитой) и рассказала ему о случившемся. При этом она просила его помочь избежать ответственности. Мужчина согласился.

Вместе они завернули труп в ковер и вынесли его на местный пустырь. Они немного присыпали труп снегом и так его и оставили.

Сейчас подозреваемая в убийстве женщина задержана, она дала признательные показания и была заключена под стражу. Ей грозит до 15 лет тюрьмы. В отношении мужа процессуальное решение будет вынесено позднее, -- рассказал Денис Кельбиханов, руководитель следственного отдела по Дзержинскому району г. Нижний Тагил.

Характерной особенностью этой истории является то, что все трое её участников были ранее судимы за особо тяжкие преступления. Каждый из них убил в своё время человека. Все трое были безработными.

Конфликты в ходе распития спиртных напитков нередко предшествуют жестоким убийствам. Например, не так давно в Нижнем Тагиле пьяный бомж убил собутыльника.