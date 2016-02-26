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На Вагонке тело убитой тагильчанки пролежало на улице 6 дней
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На Вагонке тело убитой тагильчанки пролежало на улице 6 дней

26 февраля 2016, 17:15ПроисшествияДенис Таратонов
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