В результате неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц, в Нижнем Тагиле сгорел деревянный дом

Пламя охватило площадь в 80 кв. м. Горели кровля, стены, имущество. В тушении пожара участвовало 3 пожарных подразделения и 4 единицы специальной техники. Причина: неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Пострадавших нет. Сумма ущерба оценивается рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.

К сожалению, нет универсальных рецептов защиты своей недвижимости от вторжения незваных гостей. Потому TagilCity.ru рекомендует не оставлять в пустующих домах спиртного, а также того, что можно использовать как горючее или топливо для печи. Пусть это не защитит дом от вторжения, но снизит вероятность того, что кто-то устроит там пожар.