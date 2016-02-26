В результате неосторожного обращения с огнём неустановленных лиц, в Нижнем Тагиле сгорел деревянный дом
Сегодня в 5:00 в МЧС Нижнего Тагила поступил сигнал о пожаре на улице Константина Заслонова (Новая Кушва).
Пламя охватило площадь в 80 кв. м. Горели кровля, стены, имущество. В тушении пожара участвовало 3 пожарных подразделения и 4 единицы специальной техники. Причина: неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц. Пострадавших нет. Сумма ущерба оценивается рассказали журналисту TagilCity.ru в отделе надзорной деятельности.
Иными словами, в нежилой дом забрались некие лица, вероятно, без определённого места жительства. Пламя, разведённое ими, в какой-то момент вышло из-под контроля. Как результат – сгоревший дом.
К сожалению, нет универсальных рецептов защиты своей недвижимости от вторжения незваных гостей. Потому TagilCity.ru рекомендует не оставлять в пустующих домах спиртного, а также того, что можно использовать как горючее или топливо для печи. Пусть это не защитит дом от вторжения, но снизит вероятность того, что кто-то устроит там пожар.
© Эрик Х., TagilCity.ru