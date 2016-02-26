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Вандалы разбили окна Общества инвалидов в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)
Сюжеты:
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Вандалы разбили окна Общества инвалидов в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

26 февраля 2016, 16:10ПроисшествияПавел Щербина
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