Вандалы разбили окна Общества инвалидов в Дзержинском районе Нижнего Тагила (ФОТО)

Ночью с 20 на 21 февраля нам разбили стеклянную витрину. Вообще, нам бьют окна регулярно. Видимо, считают, что у инвалидов много денег, раз они должны делать эти витрины. Промышленное стекло такого размера нам не найти. Потому нам приходится ставить вместо стекла шифер рассказал журналистам TagilCity.ru председатель ДРО ВОИ Игорь Постоногов.

В полицию председатель общества инвалидов обращаться не стал, поскольку нет свидетелей произошедшего. Как показал опыт предыдущих обращений, – они безрезультатны.

Однако если есть люди, которые стали свидетелями этого акта вандализма, представители ДРО ВОИ просят их позвонить им по телефону 33-79-98.

TagilCity.ru просит возможных свидетелей и жильцов окрестных домов проявить гражданскую сознательность. Это была ночь выходного дня. Погода стояла почти весенняя. Если вы что-то видели – звоните. Что если следующее окно, в которое вандал бросит камень, будет вашим?

К сожалению, вандалы часто выбирают своими жертвами наименее защищённые слои населения. Несколько лет назад вандалы изрисовали только что отреставрированный фасад Центра по работе с ветеранами.

Виновников тогда найти не удалось. И, несмотря на то что художества были быстро устранены, произошедшее надолго оставило осадок в душе ветеранов.

О том, какая судьба ждёт вагонских вандалов, читайте на страницах портала TagilCity.ru.