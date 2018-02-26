Деревянный дом сгорел в коллективном саду возле Нижнего Тагила
26 февраля, 11:00Происшествия
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Вечером 25 февраля в коллективном саду, расположенном в окрестностях Нижнего Тагила, загорелся деревянный дом. Площадь пожара составила 150 кв. метров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Спасатели получили сообщение o пожаре в 22.15. Для тушения огня выехали 9 человек пожарного расчета и 4 машины спецтехники. Тушение и разбор сгоревших зданий продолжалось до половины четвертого утра.
Как пишет «Облгазета», в пожаре полностью сгорел садовый деревянный дом и стоящий рядом гараж.
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