Двое бомжей заживо сварились в кипятке на теплотрассе в Каменске-Уральском (ВИДЕО)

В субботу, 24 февраля, на одной из теплотрасс в Каменске-Уральском погибли двое бездомных. Как рассказали очевидцы трагедии, бомжи, пытаясь согреться, открыли клапан с горячей водой.

На них хлынула кипящая вода. Двое бездомных успели выбраться из теплотрассы, а еще двое обварились в кипятке.

На место выехали сотрудники скорой помощи и МЧС, но спасти пострадавших не смогли. Их тела были извлечены из теплотрассы, которая из-за кипятка была заполнена горячим паром, пишет портал KU66.ru.