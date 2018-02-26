Двухлетний мальчик погиб после поставленного в стоматологии Казахстана наркоза

Семья из Омской области служит по контракту в Казахстане. Родители вместе с 2-летним сыном отправились в частную клинику «TINY DENT», чтобы вылечить ребенку зубы.

Зубы решили лечить под наркозом, анестезию ввели внутривенно. Несмотря на то, что мать предупредила врачей о наличии у ребенка аллергии на некоторые медикаменты, никакие анализы перед лечением не проводились.

После анестезии мальчику стало плохо, затем остановилось сердце. Доктора пытались реанимировать ребенка, однако сделать это не удалось. Мальчика увезли в реанимацию, где он скончался от отека легких и мозга из-за остановки сердца.