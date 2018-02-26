Пассажир легкового автомобиля погиб в ДТП с фурой на трассе Екатеринбург-Пермь (ФОТО)
26 февраля, 10:00Происшествия
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25 февраля после столкновения на трассе Пермь-Екатеринбург автомобилей Kia Rio и Iveco-44Е43. Пассажир легковушки скончался на месте. Сообщается, что водитель Kia Rio выехал на встречную полосу, чем спровоцировал аварию.
Происшествие произошло на 219 км трассы. Пассажир Kia Rio, сидевший на переднем сидении, после ДТП скончался. Кроме него в машине находились водитель и семилетний ребенок в детском удерживающем устройстве. Они госпитализированы в больницу поселка Бисерть Нижнесергинского района.
Как пишет Uralweb.ru, водитель грузовика не пострадал, но обе машины получили значительные механические повреждения.
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Фото Uralweb.ru
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