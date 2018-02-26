Пассажир легкового автомобиля погиб в ДТП с фурой на трассе Екатеринбург-Пермь (ФОТО)

Происшествие произошло на 219 км трассы. Пассажир Kia Rio, сидевший на переднем сидении, после ДТП скончался. Кроме него в машине находились водитель и семилетний ребенок в детском удерживающем устройстве. Они госпитализированы в больницу поселка Бисерть Нижнесергинского района.