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Семья из поселка Мостовское осталась без жилья после взрыва газового баллона (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Семья из поселка Мостовское осталась без жилья после взрыва газового баллона (ФОТО)

26 февраля, 15:40Происшествия
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