Семья из поселка Мостовское осталась без жилья после взрыва газового баллона (ФОТО)

В доме проживала семья из четырех человек. В помещении, на момент взрыва, находились две девочки 2001 и 2013 года рождения, и их бабушка 1947 года рождения. Старшая внучка первой заподозрила неладное, позвонив матери и рассказав o шипении из газового баллона. Мама девочек велела им покинуть дом, взрыв прогремел после того, как семья выбежала на улицу.