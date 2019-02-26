Мужчина в Екатеринбурге выжил после падения с 10-го этажа
Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: Александр Александров/«Инцидент Екатеринбург»
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26 февраля в Екатеринбурге с 10 этажа выпал мужчина.
Сюжеты: Екатеринбург
Екатеринбуржец выпал с 10 этажа дома на ул. Мельникова и приземлился на припаркованный у дома автомобиль. Выпавший получил тяжелые травмы, но остался жив. Об этом сообщил в соцсети очевидец происшествия.
Руки, ноги все переломаны, болтались — видел, когда сотрудники скорой помощи его снимали с крыши. Лицо всмятку, добавил очевидец.
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