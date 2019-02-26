ООО Торговый дом «Тагил-щебень» предстанет перед судом за долг по зарплате в 3,1 млн

С октября 2018 по январь 2019 года ООО Торговый дом «Тагил-щебень» задерживало или не выплачивало зарплату сотрудникам. Долг предприятия перед работниками составил более 3,1 миллиона рублей.

Прокуратура Дзержинского района несколько раз направляла директору фирмы предостережения, но погашение задолженности со стороны предприятия так и не произошло. Помимо этого, руководитель ООО «Тагил-щебень» привлекался к ответственности по статье административного кодекса.