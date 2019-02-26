ООО Торговый дом «Тагил-щебень» предстанет перед судом за долг по зарплате в 3,1 млн
Сегодня, 19:09ПроисшествияФото: pixabay.com
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ООО Торговый дом «Тагил-щебень» задолжало перед 45 сотрудниками заработную плату на сумму более 3,1 млн рублей. После прокурорской проверки в отношении руководства организации заведено уголовное дело.
Сюжеты: Нижний Тагил
С октября 2018 по январь 2019 года ООО Торговый дом «Тагил-щебень» задерживало или не выплачивало зарплату сотрудникам. Долг предприятия перед работниками составил более 3,1 миллиона рублей.
Прокуратура Дзержинского района несколько раз направляла директору фирмы предостережения, но погашение задолженности со стороны предприятия так и не произошло. Помимо этого, руководитель ООО «Тагил-щебень» привлекался к ответственности по статье административного кодекса.
26 февраля в отношении руководства фирмы СКР возбудило дело по статье УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или личной заинтересованности руководителем организации», сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
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