Уголовное дело на экс-директора екатеринбургского МУП «Золушка» направлено в суд

Должность директора он занимал с августа 2011 по июнь 2018 года. В 2013 году бывший директор предприятия заключил договор с поставщиком хлебобулочных изделий только при условии, что часть денег он будет отдавать главбуху «Золушки».

Из этих денег руководитель МУПа выплачивал зарплату сотрудникам. За три года главный бухгалтер получила от поставщика более 2,2 млн рублей.

Также экс-директор не вел сверку цен с планом закупок. Так, МУП «Золушка» закупила говядину на сумму более 6,4 млн рублей, хотя по плану закупки на эти цели предприятие должно было потратить не более 5,7 млн рублей.

В ходе проверки было установлено, что действия руководителя МУПа повлекли за собой расходы на сумму более 4,6 млн рублей.