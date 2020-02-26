На Урале минувшей ночью произошел пожар в школе-интернате
Сегодня, 09:17ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В ночь на 26 февраля в селе Бутка Свердловской области в школе-интернате произошел пожар, сообщает ГУ МЧС по региону.
Прибывшие на место сотрудники МЧС помогли работникам учреждения провести эвакуацию воспитанников. Всего из здания выведены 31 человек, среди них 29 детей. Пострадавших нет.
Пожар повредил чердачные перекрытия и кровлю. В тушении огня принимали участие 13 сотрудников МЧС. Причины возгорания устанавливаются. Дети временно размещены в помещениях местного культурно-досугового центра.
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