На Урале задержан рецидивист, обвиняемый в изнасиловании девушки
Сегодня, 22:59ПроисшествияФото: глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
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В Асбесте на два месяца арестован мужчина, которого ранее разыскивали в связи с подозрением в изнасиловании девушки, пишет znak.
В СК рассказали, что 32-летний мужчина обвиняется в изнасиловании и ограблении девушки в поселке Малышева. По версии следствия, задержанный заметил женщину на автобусной остановке. Он сел в тот же автобус, что и она. Выйдя из автобуса, мужчина пошел за девушкой и, выбрав малолюдное место, изнасиловал ее. Также в СК отметили, что затем обвиняемый забрал у женщины деньги.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина намеревался скрыться, однако был задержан полицейскими Невьянска. Кроме того, Валерий Горелых пояснил, что задержанный три раза был судим за насилие над женщинами. Он освободился из колонии в конце 2019 года.
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