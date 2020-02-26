На Урале задержан рецидивист, обвиняемый в изнасиловании девушки

В СК рассказали, что 32-летний мужчина обвиняется в изнасиловании и ограблении девушки в поселке Малышева. По версии следствия, задержанный заметил женщину на автобусной остановке. Он сел в тот же автобус, что и она. Выйдя из автобуса, мужчина пошел за девушкой и, выбрав малолюдное место, изнасиловал ее. Также в СК отметили, что затем обвиняемый забрал у женщины деньги.