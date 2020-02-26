Следственный комитет изучит обстоятельства гибели рабочего в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:49ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Следственный комитет расследует дело о гибели рабочего на территории ЖБИ в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как заявили в следственном отделе по Тагилстроевскому району, причина смерти рабочего ещё не установлена из-за очереди на вскрытие. Личность мужчины также не известна. Ранее спасатели сообщили TagilCity.ru, что погибший возглавлял бригаду работавшую возле колодца.
Напомним, вчера, инцидент произошёл накануне, 25 февраля в 16:40. Рабочий провалился в технический колодец с блоками и скончался до приезда спасателей.
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