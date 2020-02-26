Следственный комитет изучит обстоятельства гибели рабочего в Нижнем Тагиле

Как заявили в следственном отделе по Тагилстроевскому району, причина смерти рабочего ещё не установлена из-за очереди на вскрытие. Личность мужчины также не известна. Ранее спасатели сообщили TagilCity.ru, что погибший возглавлял бригаду работавшую возле колодца.