Троих мужчин обвиняют в убийстве подростка 17-летней давности в Нижнем Тагиле
Троим мужчинам предъявлено обвинение в убийстве 16-летнего подростка в Нижнем Тагиле. Происшествие произошло в 2003 году, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Мужчин 1982 года рождения предъявлено обвинение по пунктам «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление)».
Подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе детектор лжи, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По словам Горелых, все трое задержанных тагильчан ранее были судимы.
Согласно материалам дела, в январе 2003 года, трое обвиняемых взяли в заложники 16-летнего подростка, являющегося сыном предпринимателя из Нижнего Тагила. Обманным путем они заманили его в квартиру по улице Киевская, чтобы удерживать его там, пока не получат выкуп. Вскоре они начали опасаться, что юноша обратится в полицию и убили его, а тело вывезли на автомобиле на участок одного из гаражных кооперативов неподалеку.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Однако сразу его раскрыть не удалось. В декабре 2019 года следствие установило и задержало троих подозреваемых.
Двое из них заключены под стражу, а третий избежал такой меры пресечения по причине инвалидности первой группы. На данный момент продолжаются мероприятия, направленные на завершение расследования.