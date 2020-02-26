Троих мужчин обвиняют в убийстве подростка 17-летней давности в Нижнем Тагиле

Мужчин 1982 года рождения предъявлено обвинение по пунктам «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление)».

Подозреваемые были задержаны 18 декабря 2019 года сотрудниками уголовного розыска ОП № 17 Нижнего Тагила совместно с бойцами ОМОН Росгвардии. При раскрытии преступления сыщики применяли в своей работе детектор лжи, рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам Горелых, все трое задержанных тагильчан ранее были судимы.

Согласно материалам дела, в январе 2003 года, трое обвиняемых взяли в заложники 16-летнего подростка, являющегося сыном предпринимателя из Нижнего Тагила. Обманным путем они заманили его в квартиру по улице Киевская, чтобы удерживать его там, пока не получат выкуп. Вскоре они начали опасаться, что юноша обратится в полицию и убили его, а тело вывезли на автомобиле на участок одного из гаражных кооперативов неподалеку.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Однако сразу его раскрыть не удалось. В декабре 2019 года следствие установило и задержало троих подозреваемых.